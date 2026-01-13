Новокузнецкий роддом закрыли на карантин из-за инфекции в акушерском отделении

«В связи с превышением порога заболеваемости респираторной инфекцией в акушерском стационаре № 1 Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 им. Г. П. Курбатова приостановлена госпитализация пациенток на время проведения карантинных мероприятий», — говорится в сообщении.
В роддоме уточнили, что дефицита кадров нет, а дата возобновления приёма пациенток будет объявлена дополнительно. Решение принято для обеспечения санитарной безопасности и контроля распространения инфекционных заболеваний.
Ранее в Самарской области вводился карантин в нескольких сельских населённых пунктах из-за выявления очагов бешенства. Первым под ограничения попала Большая Дергуновка (Большеглушицкий район) 30 декабря, затем 4 января карантин распространили на Новые Ключи (Кинель-Черкасский район), Нижнюю Быковку (Кошкинский район) и Михайло-Лебяжье (Хворостянский район).
