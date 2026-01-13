Ричмонд
Из-за цунамиподобной волны в Аргентине погиб человек и еще 35 пострадали

Отдыхающих на аргентинском курорте Санта-Клара-дель-Мар накрыло метеорологическое цунами.

Источник: Аргументы и факты

На курорте Санта-Клара-дель-Мар в Аргентине из-за метеорологического цунами (цунамиподобная волна) погиб человек и еще 35 пострадали, сообщил аргентинский телеканал Todo Noticias.

По информации СМИ, 29-летний молодой человек скончался, ударившись о камни после того, как его волной унесло в море, одного человека госпитализировали с инфарктом, а еще 34 отдыхающих получили легкие травмы.

Ранее сообщалось, что в американском штате Калифорния волна высотой около 6 метров унесла в океан с пляжа трех человек. Две женщины самостоятельно выбрались на берег, а мужчина пропал без вести.