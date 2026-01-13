«Части тела упаковал по пакетам и закопал на территории парка». Прокуратура раскрыла детали дела минчанина, убившего и расчленившего мать и свекра и получавшего их пенсии

И обратили внимание, что после убийства отца жены фигурант в период с 2009 по 2022 год, имея на руках паспорт мужчины, искал схожих по приметам с ним лиц, которые на почте получали пенсию и материальную помощь убитого. В прокуратуре уточнили, что минчанин в несколько приемов завладел деньгами Минского городского управления ФСЗН на общую сумму более 53 тысяч рублей. Во время следствия мужчина полностью признал свою вину, а также дал подробные показания о совершенном преступлении.