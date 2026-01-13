«Части тела упаковал по пакетам и закопал на территории парка». Прокуратура раскрыла детали дела минчанина, убившего и расчленившего мать и свекра и получавшего их пенсии

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 57-летнего минчанина. Ему были инкриминированы убийство двух человек, заведомо находящихся в беспомощном состоянии, мошенничество в крупном и особо крупном размере.
Из материалов дела следует, что в 2006 году в момент ссоры с матерью фигурант ее задушил. Затем, пытаясь скрыть следы преступления, мужчина при помощи ножа расчленил тело. На протяжении двух лет (с 2006 по 2008 год) он на почте на основании имеющейся у него доверенности, получал пенсию убитой.
«При указанных обстоятельствах в несколько приемов фигурант завладел денежными средствами Минского городского управления ФСЗН на общую сумму более 1 тысячи рублей с учетом деноминации», — отметили в прокуратуре.
Минчанин летом 2009 года, находясь в нетрезвом состоянии, во время ссоры с 70-летним свекром, с которым проживал в одной квартире, нанес не менее двух ударов по лицу и рукам. Затем обвиняемый нанес пожилому мужчине не менее пяти ударов топором в голову, от чего он умер.
«Продолжая свои преступные действия, направленные на сокрытие убийства, обвиняемый с использованием ножа и топора расчленил тело. Части тела погибшего мужчины упаковал по пакетам и закопал на территории парка в столице, где они были обнаружены летом 2025 года», — привели подробности в ведомстве.
И обратили внимание, что после убийства отца жены фигурант в период с 2009 по 2022 год, имея на руках паспорт мужчины, искал схожих по приметам с ним лиц, которые на почте получали пенсию и материальную помощь убитого. В прокуратуре уточнили, что минчанин в несколько приемов завладел деньгами Минского городского управления ФСЗН на общую сумму более 53 тысяч рублей. Во время следствия мужчина полностью признал свою вину, а также дал подробные показания о совершенном преступлении.