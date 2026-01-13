Ричмонд
Курганская ФСБ раскрыла незаконную миграцию на пилорамах в Кетовском округе

В Курганской области УФСБ возбудило уголовное дело в отношении двух бизнесменов, которые могли организовать незаконное пребывание иностранных трудовых мигрантов на территории Кетовского округа. Предприниматели привлекали мигрантов для работы в сфере обработки древесины, предоставляя им жилье и питание на местных пилорамах. Об этом URA.RU сообщили в УФСБ России по Курганской области.

«Предприниматели привлекали незаконных трудовых мигрантов в сфере обработки древесины: предоставили жилье и питание на территории пилорам в Кетовском муниципальном округе, принадлежащих одному из обвиняемых, организовали подачу документов в миграционные подразделения УМВД России по Курганской области с заведомо ложными сведениями для постановки на миграционный учет, а затем — получения патентов», — информирует пресс-служба Курганского управления.

В настоящее время следственные действия проводятся по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ) организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору). Один из фигурантов взят под стражу, решается вопрос о выдворении иностранных граждан, некоторым запрещен въезд в Россию навсегда. Проверки УФСБ и УМВД по пребыванию нелегалов в регионе продолжаются.