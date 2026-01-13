Курганская ФСБ раскрыла незаконную миграцию на пилорамах в Кетовском округе

В Курганской области УФСБ возбудило уголовное дело в отношении двух бизнесменов, которые могли организовать незаконное пребывание иностранных трудовых мигрантов на территории Кетовского округа. Предприниматели привлекали мигрантов для работы в сфере обработки древесины, предоставляя им жилье и питание на местных пилорамах. Об этом URA.RU сообщили в УФСБ России по Курганской области.