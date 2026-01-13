Число пострадавших при атаке ВСУ в Ельце выросло до двух

По словам градоначальника, оба пострадавших были немедленно госпитализированы, и им была оказана вся необходимая медицинская помощь. Жабин уточнил, что угрозы для жизни раненых нет, и добавил, что один из них уже смог покинуть медицинское учреждение.
В результате падения обломков БПЛА зафиксирован материальный ущерб. Сообщается о повреждениях как многоквартирных, так и частных домовладений, а также о возникновении очагов возгорания, которые были оперативно потушены.
Глава города также доложил о ситуации на промышленном объекте: пожар, возникший вследствие падения беспилотника в индустриальной зоне, был локализован, и, как подчеркнул мэр, на этой территории обошлось без человеческих жертв.
В настоящее время продолжается работа экстренных служб по осмотру и фиксации последствий на местах инцидентов. Комиссия по оценке нанесенного ущерба приступит к своим обязанностям сразу после завершения всех оперативных мероприятий. В городе для поддержки граждан развернут Пункт временного размещения (ПВР).
Ранее сообщалось, что беспилотник упал в промышленной зоне в Ельце Липецкой области. Повреждения получили также частные дома.
