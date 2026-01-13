Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число пострадавших при атаке ВСУ в Ельце выросло до двух

Общее число получивших ранения граждан в Ельце Липецкой области после атаки ВСУ возросло до двух человек. Мэр города Вячеслав Жабин в своем официальном Telegram-канале проинформировал общественность о развитии событий. Он подтвердил, что минувшей ночью средства противовоздушной обороны успешно перехватили и ликвидировали вражеские дроны над территорией города.

Источник: Life.ru

По словам градоначальника, оба пострадавших были немедленно госпитализированы, и им была оказана вся необходимая медицинская помощь. Жабин уточнил, что угрозы для жизни раненых нет, и добавил, что один из них уже смог покинуть медицинское учреждение.

В результате падения обломков БПЛА зафиксирован материальный ущерб. Сообщается о повреждениях как многоквартирных, так и частных домовладений, а также о возникновении очагов возгорания, которые были оперативно потушены.

Глава города также доложил о ситуации на промышленном объекте: пожар, возникший вследствие падения беспилотника в индустриальной зоне, был локализован, и, как подчеркнул мэр, на этой территории обошлось без человеческих жертв.

В настоящее время продолжается работа экстренных служб по осмотру и фиксации последствий на местах инцидентов. Комиссия по оценке нанесенного ущерба приступит к своим обязанностям сразу после завершения всех оперативных мероприятий. В городе для поддержки граждан развернут Пункт временного размещения (ПВР).

Ранее сообщалось, что беспилотник упал в промышленной зоне в Ельце Липецкой области. Повреждения получили также частные дома.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше