В Киеве прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога

В столице Украины и прилегающих регионах раздались взрывы. Сообщения о них поступили из Киева и города Бровары Киевской области. Об этом сообщили украинские издания «Фокус» и «Страна».

Источник: Life.ru

На фоне происходящего была объявлена масштабная воздушная тревога. Сирены также звучат в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях.

Детали происшествия и возможные последствия пока не уточняются. Ситуация развивается.

Ранее украинские источники сообщили об атаке российских ракет «Искандер-М» по территории страны. По данным мониторингового ресурса, было выпущено около 20 ракет, что является рекордным числом. Удары зафиксированы в Запорожской и Днепропетровской областях, а также в Киеве и Харькове.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

