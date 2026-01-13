В Киеве прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога

На фоне происходящего была объявлена масштабная воздушная тревога. Сирены также звучат в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях.
Детали происшествия и возможные последствия пока не уточняются. Ситуация развивается.
Ранее украинские источники сообщили об атаке российских ракет «Искандер-М» по территории страны. По данным мониторингового ресурса, было выпущено около 20 ракет, что является рекордным числом. Удары зафиксированы в Запорожской и Днепропетровской областях, а также в Киеве и Харькове.
