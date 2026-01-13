Свердловские подростки заплатят по 250 тысяч рублей за попытку убийства сверстника

Инцидент произошел 24 мая 2025 года. Подросток отправился на прогулку и оказался в заброшенном ангаре на улице Петрова. Там же находились еще два его сверстника. Между детьми произошел конфликт. Один из мальчиков ударил палкой по голове противника, от чего тот упал. Второй ударил пострадавшего ножом в спину. Чтобы раненый не смог вызвать помощь, у него украли сотовый телефон, после чего нападавшие сбежали. Пострадавший пролез через дыру под забором к жилым домам и позвал на помощь. Его крики услышала случайная прохожая, которая вызвала скорую помощь и полицию. Подростка госпитализировали, и вовремя оказанная помощь спасла ему жизнь.