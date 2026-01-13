Ричмонд
В Волгограде иностранец устроил «резиновый» дом для 14 мигрантов

Мужчина ставил на учет соотечественников в доме, который непригоден для проживания, теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгограде задержали 43-летнего иностранного гражданина по подозрению в организации незаконной миграции. Мужчина фиктивно прописал 14 своих соотечественников из Узбекистана. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Как выяснили сотрудники отдела по вопросам миграции и участковые Тракторозаводского района, всех иностранцев зарегистрировали в доме, который совершенно непригоден для жизни. Подозреваемый прекрасно понимал, что мигранты не собирались селиться по этому адресу, а регистрация была нужна им только для легализации своего пребывания в стране.

Задержанный полностью признал свою вину. Дознаватели возбудили в отношении него уголовное дело по факту фиктивной постановки на учет. Теперь мужчине грозит серьезное наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

Стоит отметить, что это не первый подобный случай в Волгоградской области. Ранее в Волжском задержали 73-летнюю местную жительницу, которая по такой же схеме фиктивно зарегистрировала у себя четырех человек.