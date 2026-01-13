В Волгограде иностранец устроил «резиновый» дом для 14 мигрантов

Как выяснили сотрудники отдела по вопросам миграции и участковые Тракторозаводского района, всех иностранцев зарегистрировали в доме, который совершенно непригоден для жизни. Подозреваемый прекрасно понимал, что мигранты не собирались селиться по этому адресу, а регистрация была нужна им только для легализации своего пребывания в стране.