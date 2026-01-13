Ричмонд
Во Франции в кабине канатной дороги нашли мертвого лыжника

Фуникулёр на горнолыжной трассе во Франции доставил на вершину горы мертвого лыжника.

Сотрудники канатной дороги на горнолыжном курорте Валь-Сени в Савойе, на юго-востоке Франции, обнаружили в одной из кабин мертвого мужчину, материал из The Sun перевел aif.ru.

Уточняется, что мертвого лыжника нашли, когда фуникулер доехал до вершины горы.

«Оператор быстро вызвал двух патрульных с курорта, которые попытались реанимировать мужчину с помощью дефибриллятора. Несмотря на быструю реакцию экстренных служб и местной полиции, мужчина признан мертвым», — говорится в материале.

Предварительно, он погиб от сердечного приступа во время подъема.

По данным издания, мужчине — 53 года, другая информация о нем не раскрывается.

Ранее во Франции два лыжника погибли при сходе лавины.