Во Франции в кабине канатной дороги нашли мертвого лыжника

Сотрудники канатной дороги на горнолыжном курорте Валь-Сени в Савойе, на юго-востоке Франции, обнаружили в одной из кабин мертвого мужчину, материал из The Sun перевел aif.ru.
Уточняется, что мертвого лыжника нашли, когда фуникулер доехал до вершины горы.
«Оператор быстро вызвал двух патрульных с курорта, которые попытались реанимировать мужчину с помощью дефибриллятора. Несмотря на быструю реакцию экстренных служб и местной полиции, мужчина признан мертвым», — говорится в материале.
Предварительно, он погиб от сердечного приступа во время подъема.
По данным издания, мужчине — 53 года, другая информация о нем не раскрывается.
Ранее во Франции два лыжника погибли при сходе лавины.