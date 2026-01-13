В новогодние каникулы в роддоме Новокузнецка погибли как минимум шесть младенцев: что произошло

В Новокузнецке Кемеровской области расследуют трагический инцидент. Как минимум шесть младенцев умерли за период новогодних праздников в одном из городских роддомов, который ранее был закрыт на карантин. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информированный источник.