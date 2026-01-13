Ричмонд
В новогодние каникулы в роддоме Новокузнецка погибли как минимум шесть младенцев: что произошло

ТАСС: Шесть младенцев умерли в закрытом на карантин роддоме в Новокузнецке.

Источник: Комсомольская правда

В Новокузнецке Кемеровской области расследуют трагический инцидент. Как минимум шесть младенцев умерли за период новогодних праздников в одном из городских роддомов, который ранее был закрыт на карантин. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информированный источник.

Акушерский стационар № 1 Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г. П. Курбатова ранее приостановил плановую госпитализацию. Решение было принято по санитарно-эпидемиологическим показаниям в связи с превышением порога заболеваемости респираторной инфекцией.

«Шесть младенцев, возможно больше, погибли в роддоме за последние две недели, причина смерти устанавливается», — сказал собеседник агентства.

Прежде сообщалось, что в российских роддомах могут начать записывать аудио процесса деторождения. С предложением обязать роддома устанавливать аудиофиксацию в родильных залах выступила депутат Госдумы Ксения Горячева.