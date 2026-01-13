СК и прокуратура проверят роддом в Новокузнецке после сообщений о гибели детей

Следователи CУСК и прокуратура Кемеровской области начали проверку по факту сообщений о смерти новорожденных в родильном доме № 1 города Новокузнецка. Об этом во вторник, 13 января, сообщили в пресс-службе ведомств.
Ранее в СМИ появилась информация, что во время январских каникул в стационаре скончались шесть детей, трое из них умерли в один день. Позже число умерших новорожденных в учреждении увеличилось до девяти.
— По данному факту в следственном отделе по городу Новокузнецку СУСК по Кемеровской области — Кузбассу организовано проведение доследственной проверки по ст. 293 УК РФ (халатность), — добавили в пресс-службе.
На данный момент следователи проводят мероприятия для установления причин и обстоятельств произошедшего. По результатам анализа будет принято процессуальное решение, в том числе будет дана правовая оценка деятельности должностных лиц.
