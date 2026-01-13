Раскрыто, что обвиняемый в жестоких задержаниях российский силовик ушёл на СВО

Сам Добрыдин вину не признавал. Он настаивал, что прибыл на место для помощи коллегам после получения информации о возможной попытке заброса наркотиков на территорию колонии. Его родственники высказывали версию о том, что ответственность за стрельбу из травматического оружия могла лежать на другом сотруднике, который не признал этого на стадии предварительного следствия.