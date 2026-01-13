Раскрыто, что обвиняемый в жестоких задержаниях российский силовик ушёл на СВО

Обвиняемый в превышении должностных полномочий сотрудник полиции из Курганской области Антон Добрыдин отправился в зону специальной военной операции. Он стал уже вторым фигурантом резонансного дела о применении силы при задержании у колонии, который предпочёл подписать контракт с Минобороны.
По данным источников, майор полиции Добрыдин покинул регион и уехал на СВО осенью 2025 года. Ранее аналогичное решение принял его бывший подчинённый Егор Костылев. Уголовное дело в отношении Добрыдина выделено в отдельное производство, что отразилось и на ходе судебного процесса.
Информацию об убытии полицейского подтвердил адвокат, участвующий в разбирательстве. С конца осени заседания проходили без самого Добрыдина. В суде присутствовал лишь другой фигурант дела — бывший сотрудник ФСИН Хамзат Амаев.
Антон Добрыдин ранее служил в отделе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ОМВД «Кетовский». Следствие считает, что он превысил полномочия при задержании группы лиц возле исправительной колонии № 2. По версии обвинения, силовая группа, в которую входили сотрудники полиции и ФСИН, применила травматическое оружие, после чего задержанные подверглись унижающему обращению. Подобные эпизоды, как установлено, происходили два дня подряд.
Всего по делу были возбуждены уголовные дела в отношении семи представителей силовых структур. Приговоры ранее вынесли двум фигурантам — бывшему сотруднику ФСИН Максиму Субботину и экс-полицейскому Александру Исакову.
Сам Добрыдин вину не признавал. Он настаивал, что прибыл на место для помощи коллегам после получения информации о возможной попытке заброса наркотиков на территорию колонии. Его родственники высказывали версию о том, что ответственность за стрельбу из травматического оружия могла лежать на другом сотруднике, который не признал этого на стадии предварительного следствия.
Дело Антона Добрыдина рассматривается Кетовским районным судом с лета 2023 года. Второй участник тех же задержаний, бывший сотрудник кетовской полиции Егор Костылев, ушёл на СВО в 2024 году, его материалы также выделены в отдельное производство.
