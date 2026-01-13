Ричмонд
В Таганроге из-за БПЛА пострадали промышленный объект и жилые дома

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал о последствиях украинской беспилотной атаки на регион.

Источник: Аргументы и факты

В Таганроге в Ростовской области в результате атаки украинских беспилотников пострадали промышленный объект, жилые дома, подводящие газовые коммуникации и легковые машины, сообщил в мессенджерах губернатор Юрий Слюсарь, отметив, что информация предварительная.

По его словам, люди, предварительно, не пострадали.

Чиновник заявил, что силы противовоздушной обороны сбили в Таганроге и Красносулинском районе семь беспилотников. Данные о последствиях на земле уточняются, добавил он.

Минобороны РФ информировало, что ночью, в период с 23:00 до 07:00 мск, в Ростовской области дежурными средствами ПВО было перехвачено семь украинских БПЛА самолетного типа.

