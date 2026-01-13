На трассе «Сибирь» остановлено движение из-за ДТП с участием семи автомобилей

Движение на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» временно приостановлено в направлении Красноярска из-за крупного дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Красноярского края.
Массовое ДТП с участием семи автомобилей произошло на 679-м километре трассы. На месте работают сотрудники ГИБДД, которые принимают меры для восстановления движения и устанавливают обстоятельства случившегося.
Как уточнили в ведомстве, за медицинской помощью никто из участников ДТП не обращался.
Движение в сторону Красноярска по обеим полосам полностью остановлено. Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты и учитывать возможные задержки.