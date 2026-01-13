Ричмонд
В Самаре пропала 17-летняя девушка

В Самаре разыскивают девушку, которая пропала 12 января.

Источник: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре ищут пропавшую 17-летнюю девушку, которая днем 12 января ушла из здания на улице Стара-Загора в Промышленном районе и не вернулась. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«Сотрудники полиции разыскивают без вести пропавшую Ксению Левину. До сих пор ее местонахождение неизвестно», — рассказали в пресс-службе.

Девушка ростом 170−175 см, худощавого телосложения, с длинными волосами. Она была одета в черную куртку и черные спортивные штаны. Всем, кому что-либо известно о местонахождении самарчанки, просят сообщить по телефонам: 8 (846) 921−76−40 или 8 (846) 200−13−37, 8 (999)701−02−33 или 112.