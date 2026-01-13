В Екатеринбурге задержали двух парней, изнасиловавших школьницу

ЧП произошло несколько дней назад в Екатеринбурге.
В Екатеринбурге задержали еще двоих подозреваемых в изнасиловании 15-летней школьницы. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовой среде.
Как писало агентство, инцидент произошел в ночь на 11 января. Предварительно, девочка ушла из дома после ссоры с мамой. На улице она встретилась с первым 23-летним подозреваемым, который привел ее в квартиру на Бардина. Позже туда пришли два его друга. Втроем они надругались над жертвой (в этот момент она могла быть в алкогольном опьянении).
Собеседник URA.RU говорил, что сначала силовики задержали 23-летнего парня. Он мог дать признательные показания на своих подельников. После этого задержали и их. В свердловском СУ СК тему не комментируют.