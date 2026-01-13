В Екатеринбурге задержали двух парней, изнасиловавших школьницу

Как писало агентство, инцидент произошел в ночь на 11 января. Предварительно, девочка ушла из дома после ссоры с мамой. На улице она встретилась с первым 23-летним подозреваемым, который привел ее в квартиру на Бардина. Позже туда пришли два его друга. Втроем они надругались над жертвой (в этот момент она могла быть в алкогольном опьянении).