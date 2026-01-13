Сбили на «зебре»: в Джизаке девушка погибла после наезда автомобиля

На записи видно, как две девушки спокойно начинают переходить дорогу по «зебре». В какой-то момент одна из них, заметив стремительно приближающийся автомобиль, запаниковала и попыталась перебежать оставшийся участок дороги. В этот момент её на полном ходу сбила машина.
Видео вызвало бурную реакцию в соцсетях. Пользователи утверждали, что водитель автомобиля якобы участвовал в уличных гонках, а также выражали возмущение тем, что он, по их словам, долгое время оставался на свободе и не был задержан правоохранительными органами.
Ситуацию прокомментировали в областном управлении внутренних дел. В ведомстве сообщили, что ДТП произошло 7 декабря 2025 года в городе Джизак. В результате аварии несовершеннолетняя девочка (точный возраст не уточняется) получила тяжёлые телесные повреждения. Пострадавшую доставили в больницу, однако 20 декабря она скончалась в медицинском учреждении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса. В УВД подчеркнули, что подозреваемый задержан.
В настоящее время по уголовному делу проводятся первоначальные следственные действия.