Автобус MAN загорелся ночью в столичном автопарке — что известно

Данный автобус обслуживал маршрут № 101. Накануне, 12 января 2026 года, в 04:16 автобус прошёл обязательную проверку у дежурных механиков, был признан технически исправным и в 05:33 выехал на линию. Все рейсы по маршруту были выполнены в полном объёме, а движение завершилось около 22:00.