Автобус MAN загорелся ночью в столичном автопарке — что известно

Инцидент подтвердили в «Тошшахартрансхизмат», сообщив официальные подробности произошедшего. По данным компании, пожар произошёл 13 января примерно в 02:03 на территории 5-го автобусного парка. Загорелся автобус MAN A22 CNG 2018 года выпуска.
Дежурные диспетчеры автопарка оперативно отреагировали на происшествие и в 02:10 сообщили о возгорании по короткому номеру 101. Пожарное подразделение управления по чрезвычайным ситуациям прибыло на место в 02:20, а к 02:40 возгорание было полностью ликвидировано.
Данный автобус обслуживал маршрут № 101. Накануне, 12 января 2026 года, в 04:16 автобус прошёл обязательную проверку у дежурных механиков, был признан технически исправным и в 05:33 выехал на линию. Все рейсы по маршруту были выполнены в полном объёме, а движение завершилось около 22:00.
После окончания смены водитель заехал на газозаправочную станцию Davron sifatli gaz, где заправил автобус. В 23:29 транспортное средство вернулось на территорию автопарка и было поставлено на стоянку с закрытыми дверями.
В результате происшествия пострадавших нет.
В настоящее время специалисты изучают причины возникновения пожара. В «Тошшахартрансхизмат» пообещали сообщить дополнительные подробности после завершения проверки.