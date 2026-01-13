Годовалая девочка скончалась в больнице из-за ожогов

Во время новогодних праздников в Саратове произошла жуткая трагедия. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональный Следком, в больницу из дома экстренно доставили ребенка с серьезными ожогами. Несмотря на все усилия медиков, спасти годовалую девочку не удалось.