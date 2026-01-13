Годовалая девочка скончалась в больнице из-за ожогов

Во время новогодних праздников в Саратове произошла жуткая трагедия. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональный Следком, в больницу из дома экстренно доставили ребенка с серьезными ожогами. Несмотря на все усилия медиков, спасти годовалую девочку не удалось.
— Заведено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Обстоятельства, при которых ребенок получил эти травмы, сейчас выясняются, — пишут журналисты.
Следователи уже осмотрели дом, где жила погибшая, также опросили возможных свидетелей. Для установления точной причины смерти и всех деталей произошедшего назначен комплекс судебных экспертиз.
