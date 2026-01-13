Ричмонд
Годовалая девочка скончалась в больнице из-за ожогов

В Саратове годовалая девочка скончалась из-за ожогов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Во время новогодних праздников в Саратове произошла жуткая трагедия. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональный Следком, в больницу из дома экстренно доставили ребенка с серьезными ожогами. Несмотря на все усилия медиков, спасти годовалую девочку не удалось.

— Заведено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Обстоятельства, при которых ребенок получил эти травмы, сейчас выясняются, — пишут журналисты.

Следователи уже осмотрели дом, где жила погибшая, также опросили возможных свидетелей. Для установления точной причины смерти и всех деталей произошедшего назначен комплекс судебных экспертиз.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Чите полиция задержала подозреваемого в убийстве. Тело мужчины было обнаружено около кафе вечером 12 января, там произошёл конфликт между несколькими посетителями.