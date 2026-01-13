Два промышленных объекта и восемь домов повреждены в Таганроге при атаке БПЛА

Глава города подчеркнула, что, по имеющейся информации, никто из горожан не пострадал. Камбулова также проинформировала общественность о старте работы специальной группы, которая займется оценкой нанесённого ущерба путём обхода пострадавших зданий.
Напомним, за прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 11 дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Наибольшее количество беспилотников — семь — сбили над Ростовской областью. По одному БПЛА ликвидировали над Белгородской, Курской и Орловской областями, а также над территорией Республики Крым.
