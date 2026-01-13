Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два промышленных объекта и восемь домов повреждены в Таганроге при атаке БПЛА

Ночная атака БПЛА на Ростовскую область оставила последствия в Таганроге. Как уточнила мэр Светлана Камбулова, зафиксированы повреждения на двух производственных площадках и в восьми жилых домах (включая пять МКД и три ИЖС), а также повреждены шесть машин.

Источник: Life.ru

Глава города подчеркнула, что, по имеющейся информации, никто из горожан не пострадал. Камбулова также проинформировала общественность о старте работы специальной группы, которая займется оценкой нанесённого ущерба путём обхода пострадавших зданий.

Напомним, за прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 11 дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Наибольшее количество беспилотников — семь — сбили над Ростовской областью. По одному БПЛА ликвидировали над Белгородской, Курской и Орловской областями, а также над территорией Республики Крым.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше