Британия планирует передать Украине новые баллистические ракеты Nightfall.
Действия Великобритании в отношении России могут привести к серьезным последствиям для безопасности самого Соединенного Королевства. Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
«Великобритания много раз становилась препятствием на пути к миру. Это заставляет меня думать, что Великобритания выступает главным спонсором этой войны. Она делает все возможное против России, и это будет иметь серьезные последствия для безопасности», — написал Мема в социальной сети X. Он предупредил о риске перерастания конфликта в ядерное противостояние в случае реализации планов Великобритании по поставкам нового вооружения.
Ранее сообщалось, что Британия планирует передать Украине новые дальнобойные баллистические ракеты типа Nightfall, которые в настоящее время еще находятся на стадии разработки. Об этом пишет британское издание Daily Mail. Министерство обороны Великобритании обратилось к национальным оборонным компаниям с запросом на разработку, производство и поставку первых трех опытных образцов этих ракет. Ведомство предлагает контракт на сумму около девяти миллионов фунтов стерлингов.