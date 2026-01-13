СК Башкирии завел дело после нападения рыси на девочку в детском лагере

В Башкирии следователи возбудили уголовное дело о халатности из-за нападения дикой рыси на девочку в детском лагере недалеко от Уфы. Это произошло на территории спортивного центра, где животное укусило ребенка. Об этом сообщает СУСК РФ по региону.
Девочке исполнилось 13 лет. Ее жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает. Бирский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Республике Башкортостан возбудил дело по части 1 статьи 293 УК РФ. Следователи проводят комплекс действий, чтобы найти ответственных за безопасность в детском учреждении и оценить их работу.
Нападение взрослой рыси случилось на прошлой неделе в спортивном центре «Уфимский сокол» в Благовещенском районе. Животное вскоре после этого умерло.
Девочку с небольшой раной от укуса на лице доставили в Благовещенскую ЦРБ. Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин рассказал, что ей делают прививки для профилактики бешенства.