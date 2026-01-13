СК Башкирии завел дело после нападения рыси на девочку в детском лагере

Девочке исполнилось 13 лет. Ее жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает. Бирский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Республике Башкортостан возбудил дело по части 1 статьи 293 УК РФ. Следователи проводят комплекс действий, чтобы найти ответственных за безопасность в детском учреждении и оценить их работу.