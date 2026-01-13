Сотрудники ФСБ задержали 17-летнего жителя Мариуполя, собиравшего данные для Киева

Сотрудники ФСБ задержали 17-летнего жителя Мариуполя, который собирал данные о расположении воинских частей российской армии и передавал их военной разведке Украины. Об этом во вторник, 13 января, сообщили в ЦОС ФСБ.
— Установлено, что несовершеннолетний установил контакт с представителями ГУР МО Украины посредством интернет-мессенджера и по их заданию осуществлял сбор сведений о местах расположения воинских частей Вооруженных сил РФ на территории Мариуполя, — цитирует сообщение ТАСС.
По факту произошедшего следственным отделом УФСБ по Донецкой Народной Республике (ДНР) возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена).
Ранее суд также приговорил 56-летнюю охранницу из Курской области к 15 годам колонии общего режима за попытку передать украинским спецслужбам данные о Вооруженных силах РФ.