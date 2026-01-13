В Новокузнецке закрыли роддом после сообщений о массовой гибели младенцев

Информация о смерти новорожденных появилась в местных пабликах, затем — в региональных СМИ. Источники «Ъ-Сибирь» заявили, что за новогодние праздники в роддоме умерли девять младенцев.
Источник местного издания NGS42 утверждает, что смерть новорожденных могла быть связана с острой нехваткой кадров. По его словам, «функции медсестер могли выполнять санитарки». При этом в своем объявлении о карантине роддом отдельно подчеркнул, что «дефицита кадров в стационаре нет».
В СУ СКР по Кемеровской области сообщили, что на основании публикаций СМИ в родильном доме проводят проверку по ст. 293 УК РФ (халатность).