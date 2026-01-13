ФСБ задержала 17-летнего жителя Мариуполя по подозрению в госизмене

По данным ведомства, задержанный 2008 года рождения установил контакт с представителями Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Связь, как утверждается, осуществлялась через один из интернет-мессенджеров. По заданию украинской военной разведки несовершеннолетний собирал сведения о местах дислокации воинских частей ВС РФ на территории Мариуполя.