Спасатели вошли в квартиру и увидели страшное: родители и двое детей погибли из-за неисправности газового оборудования

В Балакове в квартире обнаружены тела шести человек, среди них двое детей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Балаково произошла страшная трагедия. 12 января в одной из квартир на улице Академика Жук обнаружены тела шести человек. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональный Следком, среди погибших — 45-летняя женщина, 50-летний мужчина и их двое маленьких сыновей, девяти и четырёх лет. Личности остальных устанавливаются.

— По предварительной версии, причиной смерти могло стать отравление угарным газом из-за неисправного газового оборудования в доме. Чтобы попасть в квартиру, спасателям пришлось вскрывать дверь, — пишут журналисты.

Следователи завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Назначены экспертизы, опрашиваются свидетели, проводится осмотр места происшествия. Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал от регионального управления представить подробный доклад о ходе расследования.

