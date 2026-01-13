Спасатели вошли в квартиру и увидели страшное: родители и двое детей погибли из-за неисправности газового оборудования

В Балаково произошла страшная трагедия. 12 января в одной из квартир на улице Академика Жук обнаружены тела шести человек. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональный Следком, среди погибших — 45-летняя женщина, 50-летний мужчина и их двое маленьких сыновей, девяти и четырёх лет. Личности остальных устанавливаются.
— По предварительной версии, причиной смерти могло стать отравление угарным газом из-за неисправного газового оборудования в доме. Чтобы попасть в квартиру, спасателям пришлось вскрывать дверь, — пишут журналисты.
Следователи завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Назначены экспертизы, опрашиваются свидетели, проводится осмотр места происшествия. Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал от регионального управления представить подробный доклад о ходе расследования.
