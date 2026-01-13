Ричмонд
ФСБ задержала 17-летнего мариупольца за работу на украинскую разведку

17-летний житель Мариуполя стал фигурантом дела о госизмене из-за передачи данных о дислокации российских войск украинской разведке. В ФСБ напоминают о неотвратимости наказания за сотрудничество с противником.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Мариуполе пресечена деятельность 17-летнего местного жителя, собиравшего данные о российских войсках для военной разведки Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Как установили в ведомстве, подросток 2008 года рождения самостоятельно установил контакт с представителями ГУР Минобороны Украины через мессенджер. По заданию кураторов он собирал и передавал сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил РФ на территории города.

Следственным отделом УФСБ по ДНР в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».

В ФСБ предупреждают: украинские спецслужбы активно ищут исполнителей в интернете, делая ставку на молодежь. Молодые люди часто не понимают серьезности таких действий, однако закон предусматривает за них суровое наказание — вплоть до пожизненного лишения свободы.