ФСБ задержала 17-летнего мариупольца за работу на украинскую разведку

Как установили в ведомстве, подросток 2008 года рождения самостоятельно установил контакт с представителями ГУР Минобороны Украины через мессенджер. По заданию кураторов он собирал и передавал сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил РФ на территории города.