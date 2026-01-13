На Филиппинах огромный питон задушил мужчину

По словам женщины, змея заметила ее и, похоже, готовилась к нападению, поэтому ей пришлось убежать и позвать на помощь соседей. Общими усилиями им удалось одолеть змею и освободить тело пострадавшего, однако спасти его жизнь уже не представлялось возможным.