На Филиппинах огромный питон задушил мужчину

На Филиппинах питон задушил 34-летнего мужчину. Об этом сообщает местное издание Daily Guardian.
Погибший работал торговцем. Свидетельница рассказала, что рано утром, около пяти часов, ее разбудил громкий шум. Выбежав из дома, она увидела огромного сетчатого питона, который обвился вокруг туловища и шеи мужчины.
По словам женщины, змея заметила ее и, похоже, готовилась к нападению, поэтому ей пришлось убежать и позвать на помощь соседей. Общими усилиями им удалось одолеть змею и освободить тело пострадавшего, однако спасти его жизнь уже не представлялось возможным.
Ранее сообщалось, что в Таиланде двухлетний мальчик погиб после нападения роя ос, оставивших на его теле около 60 укусов.