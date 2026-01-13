Торговля онлайн и «безопасные счета»: крымчане отдали аферистам 13 млн

Еще одна крымчанка попалась на удочку «менеджера маркетплейса» в социальной сети, согласившись на подработку в интернете. По заданию «работодателя» она покупала товары онлайн и оставляла на них положительные отзывы. За это женщине обещали возврат потраченного и 20% от прибыли. По началу деньги действительно перечислялись, но после внесения значительных сумм выплаты прекратились, а связь с «менеджером» пропала. Таким образом крымчанка потеряла более 112 тысяч рублей.