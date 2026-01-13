Торговля онлайн и «безопасные счета»: крымчане отдали аферистам 13 млн

«С 1 по 11 января в Крыму 23 человека стали жертвами дистанционных мошенников, потеряв более 13 миллионов рублей», — сказано в сообщении.
В частности, жительница Феодосии получила звонок от неизвестного, который представился подозреваемым по делу, в рамках которого женщина уже ранее отдала телефонным мошенникам 500 тысяч рублей. Мужчина заявил, что может вернуть деньги, однако они якобы находятся на замороженном счете и для «разморозки» попросил перевести ему 20 тысяч. Осознав, что снова стала жертвой аферистов, пострадавшая снова пришла к полицейским.
Еще одна крымчанка попалась на удочку «менеджера маркетплейса» в социальной сети, согласившись на подработку в интернете. По заданию «работодателя» она покупала товары онлайн и оставляла на них положительные отзывы. За это женщине обещали возврат потраченного и 20% от прибыли. По началу деньги действительно перечислялись, но после внесения значительных сумм выплаты прекратились, а связь с «менеджером» пропала. Таким образом крымчанка потеряла более 112 тысяч рублей.
Житель Судака перевел «продавцу автомобиля» 270 тысяч в качестве предоплаты за машину, которую так и не получил. Житель города Саки отдал мошенникам семь тысяч рублей, получив сообщение от «сына» с просьбой занять деньги, а житель Керчи потерял 78 тысяч, поверив «сотруднику портала “Госуслуги”, который рекомендовал перевести средства на “безопасный счет”. Еще двое крымчан пытались продать на сайте объявлений детскую кроватку и аэрогриль, получили от “покупателей” ссылки, перейдя по ним, ввели свои банковские данные, но вместо предоплат лишились собственных накоплений.
Также мошенники придумали новый способ обмана россиян и похищают профили на «Госуслугах» под предлогом создания списков на постановку в очередь на капремонт, сообщалось ранее.