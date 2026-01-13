Мошенники выманили у пенсионерки из Подмосковья 400 тысяч рублей

Телефонные мошенники обманули 77-летнюю жительницу подмосковного Можайска на 390 тысяч рублей. Курьера аферистов задержали. Об этом во вторник, 13 января, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
— Пенсионерка обналичила 390 тысяч рублей, которые передала приехавшему к ее дому курьеру. Спустя время, женщина догадалась об обмане и обратилась в полицию, — рассказали в Telegram-канале ведомства.
По данным полиции, женщине позвонил лжесотрудник Ростелекома, которому она назвала свои паспортные данные. В дальнейшем с пенсионеркой связались якобы сотрудники военной прокуратуры, а затем адвокат. Они убедили женщину передать деньги курьеру для их последующего зачисления на «безопасный» счет.
Силовики задержали пособника аферистов. Им оказался житель Владимирской области. В его отношении возбудили уголовное дело. Суд отправил его в СИЗО.
Ранее мошенники обманули столичную пенсионерку на 745 тысяч рублей. Женщина передала деньги курьеру под предлогом проверки средств. Пособника злоумышленников задержали в Подмосковье. В его отношении завели уголовное дело. Похищенные деньги он успел перевести своим кураторам.