Мошенники выманили у пенсионерки из Подмосковья 400 тысяч рублей

По данным полиции, женщине позвонил лжесотрудник Ростелекома, которому она назвала свои паспортные данные. В дальнейшем с пенсионеркой связались якобы сотрудники военной прокуратуры, а затем адвокат. Они убедили женщину передать деньги курьеру для их последующего зачисления на «безопасный» счет.