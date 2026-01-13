Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Труп с пакетом на голове нашли в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на Шарташе обнаружили тело с пакетом на голове. По предварительным данным, смерть человека может носить криминальный характер, сказал источник URA.RU.

Тело обнаружили вечером 12 января (архивное фото).

В Екатеринбурге на Шарташе обнаружили тело с пакетом на голове. По предварительным данным, смерть человека может носить криминальный характер, сказал источник URA.RU.

Прохожие заметили труп вечером 12 января в лесу возле остановки общественного транспорта. Потерпевшим оказался 45-летний мужчина. «Его могли задушить пакетом. Силовики ведут розыск подозреваемого», — сказал собеседник агентства.

URA.RU обратилось за комментарием в СУ СК по Свердловской области. В ведомстве от комментариев по теме отказались.