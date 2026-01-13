Труп с пакетом на голове нашли в Екатеринбурге

Тело обнаружили вечером 12 января (архивное фото).
В Екатеринбурге на Шарташе обнаружили тело с пакетом на голове. По предварительным данным, смерть человека может носить криминальный характер, сказал источник URA.RU.
Прохожие заметили труп вечером 12 января в лесу возле остановки общественного транспорта. Потерпевшим оказался 45-летний мужчина. «Его могли задушить пакетом. Силовики ведут розыск подозреваемого», — сказал собеседник агентства.
URA.RU обратилось за комментарием в СУ СК по Свердловской области. В ведомстве от комментариев по теме отказались.