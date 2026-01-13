Число умерших за праздники младенцев в новокузнецком роддоме возросло до 9

Число младенцев, умерших за период новогодних праздников в одном из новокузнецких роддомов, возросло до 9. Ранее сообщалось как минимум о шести погибших.
Речь идёт об акушерском стационаре № 1 Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г. П. Курбатова. Во вторник медучреждение сообщило о своём временном закрытии. Решение было принято по санитарно-эпидемиологическим показаниям из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией.
«Предварительно, девять погибших младенцев в январе 2026 года», — сказал источник РИА Новости.
После поступления информации о гибели новорождённых прокуратура организовала проверку. Параллельно следственный отдел по Новокузнецку СУ СК РФ по Кузбассу начал доследственную проверку по статье 293 Уголовного кодекса РФ («Халатность»).
