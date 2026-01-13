Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число умерших за праздники младенцев в новокузнецком роддоме возросло до 9

СК и прокуратура проверят информацию о гибели младенцев в роддоме Новокузнецка.

Источник: Комсомольская правда

Число младенцев, умерших за период новогодних праздников в одном из новокузнецких роддомов, возросло до 9. Ранее сообщалось как минимум о шести погибших.

Речь идёт об акушерском стационаре № 1 Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г. П. Курбатова. Во вторник медучреждение сообщило о своём временном закрытии. Решение было принято по санитарно-эпидемиологическим показаниям из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией.

«Предварительно, девять погибших младенцев в январе 2026 года», — сказал источник РИА Новости.

После поступления информации о гибели новорождённых прокуратура организовала проверку. Параллельно следственный отдел по Новокузнецку СУ СК РФ по Кузбассу начал доследственную проверку по статье 293 Уголовного кодекса РФ («Халатность»).

Ранее в Балашихе местная жительница была задержана по подозрению в убийстве своего шестилетнего сына. В местном пруду рабочие нашли рюкзак с фрагментом тела ребенка, и полиция быстро вышла на след преступницы.