Двухлетний ребёнок из Екатеринбурга получил воспаление мозга после ветрянки

У двухлетнего мальчика из Екатеринбурга после обычной ветрянки развилось редкое осложнение — воспаление мозжечка. Ребёнок не мог ходить и стоять. Об этом SHOT ПРОВЕРКЕ сообщили родители юного пациента.

Источник: Life.ru

Двухлетний ребёнок из Екатеринбурга получил воспаление мозга после ветрянки. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА.

Первые симптомы болезни появились 1 января. Через два дня на дом вызвали врача, который назначил лечение. Несколько дней спустя ребёнка стало сильнее обсыпать, поднялась температура, которая держалась три дня. После временного улучшения состояния возникло новое осложнение — воспаление мозжечка. Мальчик был экстренно госпитализирован в инфекционное отделение, где диагноз подтвердился после анализов. По мнению матери, серьёзное осложнение могло возникнуть из-за несвоевременного лечения и перенесённой в младенчестве гипоксии. Сейчас ребёнок остаётся в больнице.

Ранее сообщалось, что у 10-летней девочки после обычного лекарства от ветрянки началась редкая смертельная реакция. Осложнение развилось после приёма противовирусного препарата от ветряной оспы: по телу появились крупные пузыри, началось отслоение кожи, температура поднялась до 39 .

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.