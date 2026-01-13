Двухлетний ребёнок из Екатеринбурга получил воспаление мозга после ветрянки

Первые симптомы болезни появились 1 января. Через два дня на дом вызвали врача, который назначил лечение. Несколько дней спустя ребёнка стало сильнее обсыпать, поднялась температура, которая держалась три дня. После временного улучшения состояния возникло новое осложнение — воспаление мозжечка. Мальчик был экстренно госпитализирован в инфекционное отделение, где диагноз подтвердился после анализов. По мнению матери, серьёзное осложнение могло возникнуть из-за несвоевременного лечения и перенесённой в младенчестве гипоксии. Сейчас ребёнок остаётся в больнице.