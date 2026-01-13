Министр здравоохранения Кузбасса подтвердил смерть младенцев в роддоме Новокузнецка

Министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов во вторник, 13 января, сообщил, что комиссия Минздрава региона выезжала в роддом Новокузнецка для оценки ситуации после смерти младенцев.
— Ситуация произошла. В данный момент идет разбирательство. Выезжала комиссия Минздрава для оценки и предотвращения ситуации. После завершения проверки дадим официальную информацию, — ответил министр на вопрос о гибели младенцев.
Проверку организации медицинской помощи в учреждении проводит Росздравнадзор. Ведомство интересует работа с роженицами и новорожденными в период новогодних праздников.
В сообщении надзорного органа уточняется, что проверка связана со случаями гибели девяти младенцев, о которых ранее сообщили СМИ, передает ТАСС.
Следователи CУСК и прокуратура Кемеровской области также начали проверку по факту сообщений о смерти новорожденных в родильном доме № 1 Новокузнецка.