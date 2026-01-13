В новокузнецком роддоме в новогодние праздники скончались девять младенцев

За новогодние праздники в роддоме Новокузнецка скончались несколько младенцев. В связи с этим Следственный комитет и прокуратура региона начали проверку.
Ранее местные средства массовой информации, ссылаясь на источник в Министерстве здравоохранения области, сообщили, что в роддоме № 1 во время январских праздников умерли шесть новорожденных, из которых трое — в один день. Впоследствии появилась информация о том, что количество погибших возросло до девяти.
В рамках проверки будет изучено соблюдение учреждением требований законодательства в области здравоохранения, защиты прав несовершеннолетних, а также санитарных и эпидемиологических норм, сообщили в Следственном комитете.
Ранее два недоношенных новорожденных погибли в отделении интенсивной терапии больницы Сан-Маурицио в итальянском Больцано из-за бактерии в средстве для мытья детской посуды.