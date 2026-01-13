РИАН: Украина просрочила многомиллионный платеж МВФ

Ранее фонд оценивал, что в 2026—2027 годах Украине потребуется свыше 130 млрд евро внешнего финансирования, чтобы избежать дефолта. В ЕС обсуждают покрытие разрыва за счет кредитов под замороженные российские активы и общего заимствования, однако ряд стран и финансовых структур выступают против, что усложняет привлечение средств для Киева.