РИАН: Украина просрочила многомиллионный платеж МВФ

Украина просрочила в качестве выплаты около 125 миллионов долларов.
Украина допустила просрочку по крупному платежу в адрес Международного валютного фонда (МВФ). Об этом следует из графика выплат МВФ.
«Ее срок истек в 00:00 понедельника по времени Вашингтона (08:00 мск). Украина должна была погасить часть задолженности в размере 125 737 500 специальных прав заимствования (SDR)», — передает РИА Новости.
Указанные средства подлежат возврату в рамках кредитного механизма МВФ, формируемого за счет ресурсов государств — членов фонда. Согласно официальному курсу на 12 января, один SDR соответствует 1,3665 доллара США, что означает, что сумма просроченного платежа составляет порядка 171,9 миллиона долларов. По состоянию на утро 13 января в платежном календаре МВФ отсутствует отметка о поступлении этих средств.
Ранее фонд оценивал, что в 2026—2027 годах Украине потребуется свыше 130 млрд евро внешнего финансирования, чтобы избежать дефолта. В ЕС обсуждают покрытие разрыва за счет кредитов под замороженные российские активы и общего заимствования, однако ряд стран и финансовых структур выступают против, что усложняет привлечение средств для Киева.