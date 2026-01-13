Мужчина попал в больницу после тройного ДТП на трассе под Воронежем

Мужчина пострадал в ДТП с тремя автомобилями на 157-м км трассы Р-298 «Воронеж — Курск» в Нижнедевицком районе. Авария произошла около 14:00 в понедельник, 12 января, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Предварительно, 44-летний водитель Daewoo во время движения не выдержал безопасную дистанцию и врезался в ГАЗ. Последний по инерции столкнулся с КамАЗом.
В результате аварии водитель ГАЗ, 41-летний мужчина, получил травмы. Его доставили в больницу.
По факту происшествия полицейские организовали проверку.