Мужчина попал в больницу после тройного ДТП на трассе под Воронежем

Мужчина пострадал в ДТП с тремя автомобилями на 157-м км трассы Р-298 «Воронеж — Курск» в Нижнедевицком районе. Авария произошла около 14:00 в понедельник, 12 января, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.