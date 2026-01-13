Ричмонд
Экс-министру финансов Ростовской области продлили арест до 3 февраля

Суд продлил срок ареста для экс-главы донского минфина.

Источник: Комсомольская правда

Экс-заместителю губернатора — бывшему министру финансов Ростовской области Лилии Федотовой продлили арест до 3 февраля. Об этом со ссылкой на судебное решение сообщает издание «Панорама Ростов-на-Дону».

Новый срок содержания под стражей утвердили за несколько дней до Нового года. Информация ростовских журналистов частично подтверждается на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

Напомним, экс-главу донского минфина задержали 3 февраля 2025 года. Позже суд утвердил арест в СИЗО.

Следствие ведется в рамках статьи о превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По предварительной версии СК, в 2020 году чиновник при наличии свободных остатков бюджетных средств необоснованно привлекла для нужд области кредиты в коммерческом банке на сумму 12 млрд рублей по ставкам свыше 6% годовых. В итоге ущерб региональной казне составил 1,9 млрд рублей.