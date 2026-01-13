Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге мужчина повредил машину коммунальщиков из-за отключения света

Жителя Петербурга задержали за повреждение машины коммунальной службы.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 13 янв — РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который, предположительно, повредил автомобиль коммунальной службы из-за того, что у него в квартире отключился свет, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Как отмечается. в понедельник в полицию Московского района поступило сообщение о том, что возле одного из домов на Варшавской улице неизвестный повреждает металлической трубой служебный автомобиль коммунальной службы.

«Прибывшим на место происшествия участковым уполномоченным полиции был задержан 56-летний житель дома. Предварительно установлено, что мужчина, выражая недовольство отключением электроэнергии в своей квартире, умышленно повредил припаркованный у дома служебный автомобиль», — рассказали в ГУМВД.

В отношении мужчины составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Он отправлен в специальное помещение для административно задержанных лиц.