В Петербурге мужчина повредил машину коммунальщиков из-за отключения света

С. -ПЕТЕРБУРГ, 13 янв — РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который, предположительно, повредил автомобиль коммунальной службы из-за того, что у него в квартире отключился свет, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается. в понедельник в полицию Московского района поступило сообщение о том, что возле одного из домов на Варшавской улице неизвестный повреждает металлической трубой служебный автомобиль коммунальной службы.
«Прибывшим на место происшествия участковым уполномоченным полиции был задержан 56-летний житель дома. Предварительно установлено, что мужчина, выражая недовольство отключением электроэнергии в своей квартире, умышленно повредил припаркованный у дома служебный автомобиль», — рассказали в ГУМВД.
В отношении мужчины составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Он отправлен в специальное помещение для административно задержанных лиц.