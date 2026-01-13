Министр здравоохранения Кузбасса Тарасов подтвердил смерть младенцев в роддоме

Роддом № 1 Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г. П. Курбатова, где произошла трагедия, в настоящее время закрыт. На сайте больницы опубликовано заявление, в котором причиной названо превышение порога заболеваемости респираторной инфекцией в акушерском стационаре.