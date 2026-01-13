Ричмонд
Министр здравоохранения Кузбасса Тарасов подтвердил смерть младенцев в роддоме

Министр здравоохранения Кузбасса сообщил о выезде комиссии Минздрава в новокузнецкий роддом, где погибли младенцы.

Источник: Комсомольская правда

Министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов подтвердил информацию о смерти младенцев в роддоме Новокузнецка. Его заявление прозвучало во время прямого эфира в соцсетях.

«Ситуация произошла. В данный момент идет разбирательство. Выезжала комиссия Минздрава для оценки и предотвращения ситуации. После завершения проверки дадим официальную информацию», — указал он.

Роддом № 1 Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г. П. Курбатова, где произошла трагедия, в настоящее время закрыт. На сайте больницы опубликовано заявление, в котором причиной названо превышение порога заболеваемости респираторной инфекцией в акушерском стационаре.

Напомним, что число младенцев, умерших за период новогодних праздников в одном из новокузнецких роддомов, возросло до девяти.