Министр здравоохранения Кузбасса Тарасов подтвердил смерть младенцев в роддоме

Министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов подтвердил информацию о смерти младенцев в роддоме Новокузнецка. Его заявление прозвучало во время прямого эфира в соцсетях.
«Ситуация произошла. В данный момент идет разбирательство. Выезжала комиссия Минздрава для оценки и предотвращения ситуации. После завершения проверки дадим официальную информацию», — указал он.
Роддом № 1 Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г. П. Курбатова, где произошла трагедия, в настоящее время закрыт. На сайте больницы опубликовано заявление, в котором причиной названо превышение порога заболеваемости респираторной инфекцией в акушерском стационаре.
Напомним, что число младенцев, умерших за период новогодних праздников в одном из новокузнецких роддомов, возросло до девяти.