Защита «крабового короля» Кана обжаловала его приговор

Сторона защиты рыбопромышленника с Дальнего Востока Олега Кана, прозванного «крабовым королем», обжаловала приговор бизнесмена за контрабанду. Об этом во вторник, 13 января, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судебной системы Приморского края Елена Оленева.

— Во Фрунзенский районный суд Владивостока поступили апелляционные жалобы адвокатов и апелляционное представление гособвинителя. Сторонам представлен срок для принесения возражений, после чего дело будет направлено в Приморский краевой суд, — передает РИА Новости со ссылкой на слова Оленевой.

Кана приговорили к 24 годам колонии. Его признали виновным в контрабанде краба, создании преступного сообщества и уклонении от уплаты налогов. Кроме того, с него взыскали 4,2 миллиарда рублей и оштрафовали на пять миллионов.

Чем известен рыбопромышленник и каким образом он накопил долги на сотни миллиардов рублей — в отдельном материале «Вечерней Москвы».