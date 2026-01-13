Участника челябинской «дорожной ОПГ» Закояна будут судить в Кургане

В Курганской области перед судом предстанет заместитель руководителя подрядной организации, обвиняемый в хищении 142,8 млн рублей и подкупе чиновников при реконструкции дороги в Шадринске. Уголовное дело по фактам мошенничества в особо крупном размере и дачи взятки направлено на рассмотрение в суд. Об этом сообщили в прокуратуре Курганской области в своем telegram-канале. По данным источников, речь идет об уже осужденном челябинском бизнесмене Араике Закояне.