Участника челябинской «дорожной ОПГ» Закояна будут судить в Кургане

Челябинского дорожника Закояна будут судить из-за дороги под Шадринском.
В Курганской области перед судом предстанет заместитель руководителя подрядной организации, обвиняемый в хищении 142,8 млн рублей и подкупе чиновников при реконструкции дороги в Шадринске. Уголовное дело по фактам мошенничества в особо крупном размере и дачи взятки направлено на рассмотрение в суд. Об этом сообщили в прокуратуре Курганской области в своем telegram-канале. По данным источников, речь идет об уже осужденном челябинском бизнесмене Араике Закояне.
Следствие считает, что топ-менеджер компании сознательно пошел на нарушение технологий строительства, чтобы сэкономить ресурсы, а затем скрыл дефекты с помощью фиктивных документов. «Для ускорения процедуры подписания документов и принятия автомобильной дороги с существенными недостатками, обвиняемый дал исполняющему обязанности директора и заведующему сектором строительного контроля и приемки работ отдела строительства автомобильных дорог ГКУ “Курганавтодор” взятки в размере 303 тыс. рублей и 2,4 млн. рублей», — приводят детали пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
По версии правоохранителей, преступная схема действовала во второй половине 2021 года. Получив незаконное вознаграждение, сотрудники государственного учреждения закрыли глаза на низкое качество дорожного полотна и подписали акты приемки. Это позволило подрядчику незаконно получить из бюджета полную стоимость контракта.
В ходе расследования фигурант признал свою вину лишь частично. Сейчас ему грозит до 15 лет лишения свободы. Параллельно силовики продолжают работу над уголовными делами в отношении самих получателей взяток из «Курганавтодора».