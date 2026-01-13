Следком завершил расследование дела о падении Су-30 на жилой дом в Иркутске

«Производство следственных действий по данному уголовному делу завершено, о чем уведомлены обвиняемые и их защитники, — рассказал руководитель отдела криминалистики Восточного межрегионального СУ СК РФ на транспорте Станислав Асташенко. — По делу предъявлено обвинение 6 должностным лицам, включая руководство инженерно-технического состава. Следствием установлено, что в ходе технологического процесса по подготовке Су-30 к полету 2 должностных лица осознанно вышли за рамки своих полномочий. Ещё 4 человека небрежно подошли к своей работе, их действия квалифицированы как халатность. Всё вышеназванное привело к тому, что в бортовой кислородной системе самолета на момент полета оказался азот. Вдохнув его, лётчики потеряли сознание, что и повлекло авиакатастрофу и гибель людей».