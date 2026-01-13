Огненная лошадь показала характер

13 человек погибло, трое пострадало, 45 приморцев спасено из огня. Не менее впечатляющая статистика по ДТП: с 1 по 11 января 406 аварий, пятеро участников не выжили. Больше повезло автомобилистам, чьи машины ушли под ломкий лёд, им удалось выбраться из воды. Обошёл летальный исход эксцентриков — парня-дрифтера с хороводом вокруг ёлки и водителя грузовика, пустившего петарду на ходу.
Всепоглощающий огонь.
Пожарные подразделения Управления МЧС России по Приморскому краю ринулись на борьбу с огнём за несколько минут до наступления Нового года, не дожидаясь боя курантов. Только с полуночи до 8 утра 1 января было потушено 33 возгорания.
Огненный старт был дан в селе Борисовка Уссурийского округа, в первые минуты января там запылала веранда дома, пламя перекинулось на кровлю. В 00:13 вспыхнул балкон в доме на Русской во Владивостоке, а в 00:21 аналогичное возгорание тушили в доме Артёма. Горе-дебютанты отметились в хронике, все остались живы.
Дальше — больше. В селе Галёнки загорелся нежилой дом, где погибли сразу трое — двое мужчин и одна женщина. В частном доме посёлка Кавалерово в ходе тушения пожара было обнаружено тело женщины 1961 года рождения. Во Владивостоке, на улице Залесной, в строительном вагоне сгорел мужчина. Пожилой человек 1938 года рождения стал жертвой огня в селе Рождественском. В селе Богополь по причине непотушенной сигареты погиб 72-летний мужчина. Страшный огонь охватил турбазу близ Находки и 13-й этаж на улице Тухачевского во Владивостоке. Прокуратура поставила ЧП на контроль.
Каникулы подошли ко второй половине, но количество возгораний не уменьшалось. Ночью 6 января на улице Клиновой в Арсеньеве полыхал частный дом — пострадал 6-летний мальчик. А вечером в Рождество огнём и дымом были отрезаны от выхода жители многоквартирного дома на 2-й Промышленной во Владивостоке.
«Звенья газодымозащитной службы при помощи спасустройств вывели из квартир 42 человек, в том числе четырёх детей. Погибших нет», — уточнила руководитель пресс-службы УМЧС России по Приморскому краю Екатерина Кутузова.
На особый контроль поставлено расследование пожаров, где погибли люди. Однако причины повторяются из года в год — неосторожное обращение с пиротехникой, светодиодными украшениями в квартирах, перегрузка на сети, курение, неадекватное поведение.
Хотели как лучше…
7 января в Амурском заливе, в районе устья реки Раздольной, под лёд ушли сразу пять автомобилей. Предупреждения о взломе припая на фоне колебания температур и сильного ветра до любителей подлёдной ловли не дошли. Спасение безумцев можно объяснить и Божьей помощью, так как всё случилось в Рождество. Водолазы лишь констатировали — утонувших нет.
«В Приморском крае зарегистрированные переправы отсутствуют. Не проверяйте прочность льда “на глаз” или на собственном опыте, не рискуйте жизнью ради экономии времени», — добавляют в МЧС.
В первые дни 2026 года запомнятся два ярких инцидента. Так, во Владивостоке ночью 1 января подвыпившие «алхимики» взорвали городскую урну, могли пострадать прохожие, дети, которые находились рядом. Позднее стало известно — 42-летнему мужчине за «мелкое хулиганство» грозит штраф в тысячу рублей, как альтернатива — 15 суток ареста и полезных работ на благо общества.
Видео о том, как простой приморский мужик решил пальнуть салютом из грузовика, разошлось по сетям. Автор ролика признался, что хотел как лучше, поздравить фейерверком друзей и близких. В результате пиротехника сдетонировала в машине, последовал взрыв, грузовик уничтожен полностью, никто не пострадал.
А в Находке с потолка квартиры на Рыбпорте хлынул кипяток. Из-за халатности работников местной котельной батареи раскалились до 110 градусов. Трубы во многих домах от такой температуры деформировались, оплавились.
Без дрифта вокруг ёлки не обходится ни один Новый год. На этот раз любитель скоростей устроил хоровод на автомобиле вокруг зелёной красавицы 8 января, в зимнем городке посёлка Заводского. Дело закончилось снесением праздничных конструкций. 21-летнего дрифтера обнаружили, закрыли в изолятор, изъяли автомобиль и завели уголовные дела сразу по двум статьям — умышленное повреждение чужого имущества и нарушения безопасной эксплуатации транспортного средства. Хоровод обойдётся парню в 320 тысяч рублей.