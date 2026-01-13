Огненная лошадь показала характер

Дальше — больше. В селе Галёнки загорелся нежилой дом, где погибли сразу трое — двое мужчин и одна женщина. В частном доме посёлка Кавалерово в ходе тушения пожара было обнаружено тело женщины 1961 года рождения. Во Владивостоке, на улице Залесной, в строительном вагоне сгорел мужчина. Пожилой человек 1938 года рождения стал жертвой огня в селе Рождественском. В селе Богополь по причине непотушенной сигареты погиб 72-летний мужчина. Страшный огонь охватил турбазу близ Находки и 13-й этаж на улице Тухачевского во Владивостоке. Прокуратура поставила ЧП на контроль.