Пожар в частном доме в Самарской области унес жизнь мужчины

В ночь на 13 января в селе Екатериновка Безенчукского района Самарской области произошел крупный пожар в частном доме. Огонь полностью уничтожил здание, в результате чего погиб 83-летний мужчина, сообщает центр по делам ГО, ПБ и ЧС Самарской области.
«Из-за большой площади пожара — 100 квадратных метров, ему был присвоен высокий ранг “1-БИС”. На тушение выезжали семь пожарных расчетов из Безенчука. К сожалению, на месте пожара погиб мужчина 83 лет», — рассказали в службе.
На тушение были подняты пожарные расчеты из Безенчука, Чапаевска и Новокуйбышевска. Всего семь единиц техники и 20 человек личного состава. Локализация пожара была объявлена в 3:30, а полная ликвидация в 4:45. Жителям региона напоминают о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности.