Пожар в частном доме в Самарской области унес жизнь мужчины

На тушение были подняты пожарные расчеты из Безенчука, Чапаевска и Новокуйбышевска. Всего семь единиц техники и 20 человек личного состава. Локализация пожара была объявлена в 3:30, а полная ликвидация в 4:45. Жителям региона напоминают о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности.