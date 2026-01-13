Пожар в башкирской деревне: сгорел бревенчатый дом

Вчера вечером, 12 января, в Туймазинском районе Башкирии произошел пожар. Как сообщает Государственный комитет республики по чрезвычайным ситуациям, инцидент случился в деревне Метевтамак.
На место происшествия выехали расчеты огнеборцев Госкомитета по ЧС и добровольной пожарной команды. Им удалось локализовать и потушить огонь, однако бревенчатый дом размером 8 на 4 метра с шиферной кровлей получил значительные повреждения.
К счастью, никто не пострадал. В настоящее время дознаватели устанавливают точную причину возгорания.
Спасатели в очередной раз напоминают жителям республики о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности.
