Пожар в башкирской деревне: сгорел бревенчатый дом

В Башкирии загорелся дом в деревне Метевтамак.

Источник: Комсомольская правда

Вчера вечером, 12 января, в Туймазинском районе Башкирии произошел пожар. Как сообщает Государственный комитет республики по чрезвычайным ситуациям, инцидент случился в деревне Метевтамак.

На место происшествия выехали расчеты огнеборцев Госкомитета по ЧС и добровольной пожарной команды. Им удалось локализовать и потушить огонь, однако бревенчатый дом размером 8 на 4 метра с шиферной кровлей получил значительные повреждения.

К счастью, никто не пострадал. В настоящее время дознаватели устанавливают точную причину возгорания.

Спасатели в очередной раз напоминают жителям республики о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности.

