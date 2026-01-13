Фиктивная регистрация для 1742 мигрантов: в петербургском хостеле на Моисеенко раскрыли преступную схему

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержан подозреваемый в противоправной деятельности — гражданин одного из государств СНГ», — отметила Ирина Волк.
Правоохранители изъяли из хостела изъяты документы и другие материалы. Помещение, где, согласно документам, должны были жить сотни людей, фактически представляло собой небольшую комнату на несколько человек.
По факту нарушений возбуждено уголовное дело, передает «Мойка78». Полиция продолжает устанавливать всех участников преступной цепочки.