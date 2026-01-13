Ричмонд
Фиктивная регистрация для 1742 мигрантов: в петербургском хостеле на Моисеенко раскрыли преступную схему

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 января, ФедералПресс. В Петербурге нашли «резиновый» хостел, где фиктивно проживали 1742 мигранта. Приезжий массово регистрировали в доме на улице Моисеенко, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержан подозреваемый в противоправной деятельности — гражданин одного из государств СНГ», — отметила Ирина Волк.

Правоохранители изъяли из хостела изъяты документы и другие материалы. Помещение, где, согласно документам, должны были жить сотни людей, фактически представляло собой небольшую комнату на несколько человек.

По факту нарушений возбуждено уголовное дело, передает «Мойка78». Полиция продолжает устанавливать всех участников преступной цепочки.

