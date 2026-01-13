Ричмонд
Полиция раскрыла схему легализации 1700 мигрантов в хостеле Петербурга

В петербургском хостеле на улице Моисеенко выявлена фиктивная регистрация 1742 мигрантов. Организатор схемы задержан, ведется поиск его соучастников.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Полицейские Центрального района совместно с миграционной службой раскрыли масштабную схему незаконной легализации иностранцев. В одном из городских хостелов фиктивно числились почти две тысячи человек, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователи выяснили, что массовая регистрация приезжих была организована в заведении на улице Моисеенко. Однако фактически иностранцы там не проживали — таким образом организаторы скрыли от государства реальное местонахождение 1742 человек.

По словам Ирины Волк, предполагаемый руководитель незаконной схемы уже задержан. Им оказался гражданин одной из стран СНГ.

В ходе обысков правоохранители изъяли документы, которые станут доказательствами в рамках уголовного дела, возбужденного по статье о фиктивной постановке иностранцев на учет. Теперь фигуранту и его возможным сообщникам грозит до трех лет лишения свободы.

В настоящее время оперативники устанавливают все обстоятельства преступления и ищут соучастников задержанного.

