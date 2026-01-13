Уголовное дело Ирины Чемезовой передали в Кировский райсуд Екатеринбурга

Напомним, в конце декабря Верх-Исетский райсуд начал рассмотрение уголовного дела Чемезовой с продления ей домашнего ареста вплоть до 17 июня 2026 года. Во время процесса Чемезова просила смягчить ей меру пресечения, поскольку она не может работать, чтобы обеспечивать несовершеннолетних детей. Помимо этого, счета их семьи арестовали в рамках уголовных дел. Отметим, в скором времени Свердловский облсуд начнет рассматривать апелляционную жалобу Ирины Чемезовой на арест ее имущества.