В Новокузнецке возбудили дело о халатности после смерти младенцев в роддоме

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено в Новокузнецке, где в роддоме в январе скончались девять младенцев, сообщили РИА Новости в СК РФ.

Источник: © РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по факту смерти новорожденных в роддоме Новокузнецка по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), частью 3 статьи 293 УК РФ (халатность). По версии следствия, в январе текущего года в Новокузнецком родильном доме № 1 скончались девять новорожденных детей», — говорится в сообщении.

Главный врач Новокузнецкой клинической больницы после смерти младенцев в роддоме отстранен от должности на время проверки, сообщил ранее губернатор Кузбасса Илья Середюк.