В Новокузнецке возбудили дело о халатности после смерти младенцев в роддоме

«Возбуждено уголовное дело по факту смерти новорожденных в роддоме Новокузнецка по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), частью 3 статьи 293 УК РФ (халатность). По версии следствия, в январе текущего года в Новокузнецком родильном доме № 1 скончались девять новорожденных детей», — говорится в сообщении.